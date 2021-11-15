Исследования показали, что жителям Украины хронически не хватает витамина D. Почти полгода (с октября по апрель) у нас нет достаточного ультрафиолета, поэтому витамин D не образуется в коже.
Этот важный витамин влияет практически на все процессы в организме. Вначале его активно исследовали ортопеды в связи с остеопорозом. У людей с недостатком этого витамина — выраженный остеопороз, и лечение включало витамин D.
Сейчас, с началом эпидемии Covid-19, мы узнали, что D влияет не только на кости, но и на состояние иммунитета. Люди, у которых был нормальный уровень витамина D, переносят Covid-19 легче. А у тех, кто попадал в реанимацию, уровень витамина был низким.
В организме витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей или поступает в него с продуктами питания либо диетическими добавками, эксклюзивно рассказал Фактам ICTV врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н. Олег Швец.
— Доказано, что диетические добавки с витамином D снижают воспалительные процессы в суставах при ревматоидном артрите, — заметил диетолог.
Рекордсменами по содержанию витамина D являются:
- Жирная морская рыба: скумбрия, сельдь, лосось, тунец, сардины, форель.
- Печень трески.
- Грибы.
- Яйца.
- Обогащенные продукты.
Вот о последних и пойдет речь.
Обогащенная витамином D еда – основной его источник в рационе. Так, почти все коровье молоко обогащено примерно 120 МЕ витамина D на одну чашку.
Апельсиновый сок по утрам увеличивает потребление витамина D. Одна чашка обогащенного апельсинового сока содержит около 100 МЕ витамина D.
Некоторые злаки также обогащены витамином D. А если они залиты обогащенным молоком, то получается двойная доза витамина D.
Однако при ближайшем рассмотрении обогащенных продуктов, содержащих витамин D, увидим, что среди них есть аллергены (яйца и апельсины) и жирная рыба, которая не всегда хорошего качества, да и цена кусается. Особенно много вопросов к печени трески (она и дорогая, и зачастую поддельная).
Так какие же продукты могут стать постоянным и гарантированным поставщиком витамина D в организм?
— Дефицит витамина D ассоциирован со многими проблемами – от ухудшения здоровья костей до роста уязвимости к инфекциям, включая Covid-19, — заметил Олег Швец.
Проблему можно разрешать двумя путями:
- индивидуальной профилактикой (прием диетических добавок с витамином D);
- массовой — профилактика путем фортификации (обогащения) пищевых продуктов витамином D.
Наибольший опыт такого вида профилактики дефицита витамина D накоплен в Канаде и США, где все молоко обогащается этим витамином.
— Крайне важно, чтобы носителем был продукт, постоянно потребляемый большинством населения, и в обращении был лишь его фортифицированный вариант, — объяснил Олег Швец. — Тогда достигается мишень массовой профилактики дефицита витамина D.
Над этим задумались и украинские геронтологи. И вот – Эврика! – хлеб. Хлеб есть всегда на столе у украинцев, к нему особое отношение у нашего народа.
И в киевском Институте геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева разработали инновационную технологию и рецептуру по изготовлению хлеба с витамином D.
Об этом эксклюзивно рассказал Фактам ICTV ученый секретарь института, к.м.н. Виктор Холин.
— Поскольку хлеб употребляют регулярно, минимум три раза в день, это даст возможность поддерживать нормальный уровень витамина D на протяжении долгого времени. В Украине очень много пасмурных дней – это период с октября по апрель. Поэтому хлеб подходит для поставки витамина D как никакой другой продукт, — объяснил ученый.
Однако, сетует ученый, производители пока не откликнулись на предложение разработчиков.
Очень жаль, ведь в Нидерландах, например, пекари почти семь лет работали над специальной линией для выпечки хлеба с витамином D.
Высокое содержание витамина D в хлебе подтвердили эксперты. Так что суточную дозу можно получить с несколькими ломтиками.
Компания, которая выпускает такой хлеб, использует ультрафиолетовый свет, чтобы добавить витамин D в его корочку на заключительном этапе выпечки. В пекарне утверждают, что свет реагирует на конкретное сырье, но на что именно — умалчивают.
Это интересно
- Сейчас хлеб обогащают витаминами В1, В2, В6, ниацином, фолиевой кислотой, бета-каротином, железом, кальцием, пищевыми волокнами.
- Соль – йодом и фтором.
- Соки, сухие концентраты для приготовления напитков — витаминами С, В1, В2, В6, В12, В3, ниацином, фолиевой кислотой, биотином.
- Яйца куриные – йодом, селеном, витаминами группы В, витаминами А, С, РР, фолиевой кислотой.
- Молоко и кисломолочные продукты — витаминами С, А, Д, Е, В1, В2, В6, В12, В3, ниацином, фолиевой кислотой, пробиотиками, пребиотиками.
- Кондитерские изделия для детей — витаминами С, В1, В2, В6, В3, фолиевой кислотой, кальцием и железом.
- Сухие завтраки, хрустящие кукурузные хлопья, каши моментального приготовления — витаминами С, А, Д, Е, В1, В2, В6, В12, В3, кальцием, железом, пищевыми волокнами.