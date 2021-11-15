Исследования показали, что жителям Украины хронически не хватает витамина D. Почти полгода (с октября по апрель) у нас нет достаточного ультрафиолета, поэтому витамин D не образуется в коже.

Этот важный витамин влияет практически на все процессы в организме. Вначале его активно исследовали ортопеды в связи с остеопорозом. У людей с недостатком этого витамина — выраженный остеопороз, и лечение включало витамин D.

Сейчас, с началом эпидемии Covid-19, мы узнали, что D влияет не только на кости, но и на состояние иммунитета. Люди, у которых был нормальный уровень витамина D, переносят Covid-19 легче. А у тех, кто попадал в реанимацию, уровень витамина был низким.

В организме витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей или поступает в него с продуктами питания либо диетическими добавками, эксклюзивно рассказал Фактам ICTV врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н. Олег Швец.

— Доказано, что диетические добавки с витамином D снижают воспалительные процессы в суставах при ревматоидном артрите, — заметил диетолог.

Рекордсменами по содержанию витамина D являются:

Жирная морская рыба: скумбрия, сельдь, лосось, тунец, сардины, форель.

Печень трески.

Грибы.

Яйца.

Обогащенные продукты.

Вот о последних и пойдет речь.

Обогащенная витамином D еда – основной его источник в рационе. Так, почти все коровье молоко обогащено примерно 120 МЕ витамина D на одну чашку.

Апельсиновый сок по утрам увеличивает потребление витамина D. Одна чашка обогащенного апельсинового сока содержит около 100 МЕ витамина D.

Некоторые злаки также обогащены витамином D. А если они залиты обогащенным молоком, то получается двойная доза витамина D.

Однако при ближайшем рассмотрении обогащенных продуктов, содержащих витамин D, увидим, что среди них есть аллергены (яйца и апельсины) и жирная рыба, которая не всегда хорошего качества, да и цена кусается. Особенно много вопросов к печени трески (она и дорогая, и зачастую поддельная).

Так какие же продукты могут стать постоянным и гарантированным поставщиком витамина D в организм?

— Дефицит витамина D ассоциирован со многими проблемами – от ухудшения здоровья костей до роста уязвимости к инфекциям, включая Covid-19, — заметил Олег Швец.

Проблему можно разрешать двумя путями:

индивидуальной профилактикой (прием диетических добавок с витамином D);

массовой — профилактика путем фортификации (обогащения) пищевых продуктов витамином D.

Наибольший опыт такого вида профилактики дефицита витамина D накоплен в Канаде и США, где все молоко обогащается этим витамином.

— Крайне важно, чтобы носителем был продукт, постоянно потребляемый большинством населения, и в обращении был лишь его фортифицированный вариант, — объяснил Олег Швец. — Тогда достигается мишень массовой профилактики дефицита витамина D.

Над этим задумались и украинские геронтологи. И вот – Эврика! – хлеб. Хлеб есть всегда на столе у украинцев, к нему особое отношение у нашего народа.

И в киевском Институте геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева разработали инновационную технологию и рецептуру по изготовлению хлеба с витамином D.

Об этом эксклюзивно рассказал Фактам ICTV ученый секретарь института, к.м.н. Виктор Холин.

— Поскольку хлеб употребляют регулярно, минимум три раза в день, это даст возможность поддерживать нормальный уровень витамина D на протяжении долгого времени. В Украине очень много пасмурных дней – это период с октября по апрель. Поэтому хлеб подходит для поставки витамина D как никакой другой продукт, — объяснил ученый.

Однако, сетует ученый, производители пока не откликнулись на предложение разработчиков.

Очень жаль, ведь в Нидерландах, например, пекари почти семь лет работали над специальной линией для выпечки хлеба с витамином D.

Высокое содержание витамина D в хлебе подтвердили эксперты. Так что суточную дозу можно получить с несколькими ломтиками.

Компания, которая выпускает такой хлеб, использует ультрафиолетовый свет, чтобы добавить витамин D в его корочку на заключительном этапе выпечки. В пекарне утверждают, что свет реагирует на конкретное сырье, но на что именно — умалчивают.

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