Двухлетний Дима имеет редкую деформацию верхних конечностей, но может умело двигать ручками и держаться за коляску. После оперативного вмешательства, проведенного в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре (ЗУСДМЦ), он сможет лучше хватать игрушки и самостоятельно есть.

Врожденная лучевая косорукость – такой диагноз установили малышу при рождении. У мальчика полностью отсутствуют лучевые кости. Первых пальчиков совсем нет на обеих руках, а остальные – плохо развиты.

Сейчас смотрят

— Сейчас ребенку провели централизацию левой кисти, а через три-четыре месяца будем оперировать право, — рассказал Богдан Романишин, заведующий хирургическим отделением ЗУСДМЦ.

В общей сложности Дима ждет по меньшей мере три операции, во время которых ему будут постепенно исправлять эту сложную патологию.

Во время последующих реконструктивных вмешательств хирурги сформируют малышу так называемую “функциональную кисть” – развернут второй палец в позицию первого.

– Создание большого пальца – это один из важных этапов лечения, ведь большой/первый палец выполняет около 50% функций кисти, то есть, дает возможность человеку хватать и удерживать предметы, – продолжает Богдан Романишин.

По словам хирурга, эта патология является редкой и сложной. Но, если обратиться за помощью вовремя и получить лечение, ребенок не будет ограничен в движениях, сможет себя обслуживать и приобретать нужные социальные навыки.

Источник: ЗУСДМЦ

Фото:ЗУСДМЦ