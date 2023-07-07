Психологическая реабалитация — неотъемлема от физической. Потому что, даже когда боец станет ноги, никуда не исчезают страхи относительно трудоустройства или проблем в семье.

Поэтому психологи реабилитационного центра RECОVERY учатся налаживать диалог с бойцом с первой встречи.

Чем дольше длится война — тем более готовой должна быть Украина к реабилитации военных — как физической, так и психологической. В рамках проекта RECОVERY, который основали Виктор и Елена Пинчук, в наших городах строятся современные реабилитационные центры.

Десантник Владимир Ситор не мог и представить, что после лечения в Германии будет поражен украинской медициной и реабилитацией.

В прошлом году в боях за Луганщину он получил тяжелое ранение руки. Сначала даже не обратил внимания на рану, продолжал бой.

Но, в конце концов, пришлось пройти десятки операций — в Краматорске, Днепре, Виннице… Дальше полгода реабилитации в немецком Вюрсбурге.

— Западная медицина хорошая, но реабилитационный центр RECОVERY, куда попал теперь, — значительно эффективнее. Вроде и технологии, и оборудование такие же, но внимания больше, — говорит боец.

В украинском центре есть возможность жить, тренироваться и восстанавливаться все время.

Винницкий реабилитационный центр — один из 12, входящих в национальную сеть RECОVERY. Здесь, как и во всех других центрах, — современное оборудование, мультидисциплинарные команды, индивидуальный подход к каждому.

За полтора месяца существования Винницкого центра полсотни бойцов с различными ранениями смогли самостоятельно сделать первые шаги. С более тяжелыми пациентами продолжают работать, как минимум до месяца.

Здесь много аппаратов для разработки не только нижних конечностей, чтобы поставить пациента на ноги и восстановить способность двигаться, но и устройства для разработки мелкой моторики рук.

— Одновременно в этом помещении наши физические терапевты, эрготерапевты, ассистенты могут работать все вместе и одновременно оказывать 12 пациентам реабилитационную помощь, — рассказывает Светлана Голодюк, директор Винницкого реабилитационного центра RECОVERY.

Именно профессиональные специалисты, а не только оборудование, основа эффективной реабилитации. Поэтому постоянно проводятся обучающие тренинги для медиков центров.

Благодаря проекту RECОVERY, реабилитологи и психологи центров со всей Украины постоянно учатся, проходят мастер-классы и тренинги, чтобы передать свои знания другому медперсоналу, а главное — максимально помочь защитникам и защитницам.

На тренингах учат, как встречать военного с травмой, как говорить с ним, выслушивать, чтобы, наконец, помочь.

— Мы обучаем медицинский персонал коммуникационным азам: как вопросы задавать, чего нельзя спрашивать, как общаться с родными, близкими, — говорит психолог Тарас Карамушка.

Среди слушателей тренинга — Лилия. Она работает с бойцами и их семьями в Днепре. Психолог опытный, и полученными новыми знаниями готова поделиться с коллегами.

— Когда заканчивается смена и врачи-психологи идут домой, то с военными остаются средний и младший медперсонал, их тоже надо обучать, — говорит Лилия Дегтярева, психолог Днепровского центра RECOVERY.

Этот тренинг показал — для эффективной реабалитации бойцов каждый медик должен стать немного психологом.