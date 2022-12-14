Каждый второй пациент попадает в больницы Днепра с огнестрельными ранениями. В одном из отделений политравмы медики прилагают максимальные усилия, чтобы все бойцы, несмотря на тяжелые повреждения, поправились и смогли полноценно жить. Сейчас больше всего раненых, говорят, поступает с Донецкого направления.

23-летнему солдату Владиславу медсестра днепровской больницы заканчивает последнюю перевязку. В настоящее время бойцу снимают швы с ноги. Ранение солдат получил в Донецкой области.

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– Был минометный обстрел и слева от меня упала мина. Повредила руку и ногу. Это первый раз меня ранило, – рассказал солдат.

Владислав рассказал, что прошел срочную службу, а с 28 февраля пошел воевать. Параллельно парень еще и заочно получает высшее образование. Хочет стать тренером по рукопашному бою. Прогнозы врачи дают хорошие – скоро боец уже будет бегать.

Здесь же с ранением ноги и другой боец – Александр. Защищал Украину во время проведения АТО с 2014 по 2015 годы. С 8 марта снова вернулся на фронт.

– Мы сейчас возле Бахмута. Там получил минное ранение в ногу и пулевое в руку.

В этой днепровской больнице военнослужащий лечится уже в третий раз. Сам он из Кривого Рога. Говорит – настроение – скорее вернуться к собратьям.

— Настроение у нас нормальное. Держим оборону. Стараемся, как можем.

Донецкое направление сейчас – самое горячее. Но за годы русско-украинской войны здесь уже научились ставить бойцов на ноги.

— Раненых в отделение политравмы привозят каждый день, – говорит хирург Дмитрий.

По его словам, практически каждое второе ранение сейчас – огнестрельное. С таким в мирное время врачи сталкивались, может быть, раз в год. Сейчас они получают колоссальный опыт. Особенно в плане принятия быстрых решений: оказывать скорую медицинскую помощь или в порядке эвакуации проводить хирургическое лечение.