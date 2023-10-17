Как сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, в настоящее время 84 тыс. беременных Газы не могут получить помощь и медикаменты из-за блокировки КПП Рафах со стороны Египта.

По словам Харрис, речь идет о 78 кубометрах медикаментов, которых достаточно для удовлетворения основных жизненных потребностей 300 тыс. человек. Из них 84 тыс. беременных.

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— Младенцам безразличны бомбы, они появляются на свет тогда, когда появляются, — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, ВОЗ задокументировала более 44 нападений на больницы, некоторые медучреждения выведены из строя из-за физических повреждений в результате бомбардировок.

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Как сообщалось, Генеральный директор ВОЗ договорился с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси об открытии перехода, но он остается опасным из-за израильских бомбардировок.