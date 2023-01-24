В Украине впервые зафиксировали заражение Кракеном или XBB.1.5 – подвидом штамма Омикрон. Человек, заразившийся новым подвидом находится в Сумской области. Как отмечает Минздрав, больной не был вакцинирован от коронавируса.

Новый подвид не имеет специфических мутаций и не более опасен, чем другие штаммы и подвиды коронавируса. По данным ВОЗ, главным его отличием является способность более эффективно уклоняться от иммунитета человека.

Подвид Кракен может вызвать серозные последствия у пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

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С конца октября и по середину января более 5 тыс. случаев заражения Кракеном было зафиксировано в 38 странах мира. В тройке лидеров – США, Великобритания и Дания.

Минздрав напоминает, что лучшей защитой от любых штаммов коронавируса является вакцинация.