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Лучше, чем антидепрессанты: ученые назвали более эффективное лечение тревоги и депрессии

9 октября 2023, 10:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки, таблетки
Источник: Pixabay

Команда ученых из Амстердамского свободного университета в Нидерландах в ходе исследования выяснила, что физические упражнения могут лучше бороться с депрессией, чем антидепрессанты.

— Обе стратегии лечения приносят одинаковую пользу, когда дело касается психического здоровья, — сообщают исследователи.

Однако команда обнаружила, что 16-недельная программа бега была связана с улучшением физического здоровья участников исследования. Курс же антидепрессантов в течение того же периода времени показал ухудшение физических показателей.

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В эксперименте принял участие 141 пациент с тревогой, депрессией или сразу с двумя этими состояниями. Участникам предоставили выбор лечения — либо антидепрессанты СИОЗС, либо групповую беговую терапию (включающую 2–3 сеанса по 45 минут каждую неделю) в течение 16 недель.

СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — являются широко используемым типом антидепрессантов.

Сообщается, что 45 участников выбрали антидепрессанты, а 96 приступили к беговой терапии. Исследователи отметили, что группа, выбравшая лекарство, была немного более депрессивной.

В конце исследования анализ команды показал, что около 44% пациентов как в группах, принимавших антидепрессанты, так и в группах, занимающихся физическими упражнениями, продемонстрировали улучшение уровня тревоги и депрессии.

Тем не менее, у участников беговой группы также наблюдалось улучшение артериального давления, функции сердца, уменьшение окружности талии и веса, тогда как в группе, принимавшей антидепрессанты, эти показатели показали небольшое снижение.

Как отмечают ученые, в лечении депрессии есть место для обоих методов. Исследование показывает, что многим людям нравится идея заниматься спортом, но ее реализация может быть разной, хотя польза от этого значительна.

Источник
MedicalXpress
Теги
Депрессия Заняття спортом Ліки лікування Наукові дослідження
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