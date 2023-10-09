Команда ученых из Амстердамского свободного университета в Нидерландах в ходе исследования выяснила, что физические упражнения могут лучше бороться с депрессией, чем антидепрессанты.

— Обе стратегии лечения приносят одинаковую пользу, когда дело касается психического здоровья, — сообщают исследователи.

Однако команда обнаружила, что 16-недельная программа бега была связана с улучшением физического здоровья участников исследования. Курс же антидепрессантов в течение того же периода времени показал ухудшение физических показателей.

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В эксперименте принял участие 141 пациент с тревогой, депрессией или сразу с двумя этими состояниями. Участникам предоставили выбор лечения — либо антидепрессанты СИОЗС, либо групповую беговую терапию (включающую 2–3 сеанса по 45 минут каждую неделю) в течение 16 недель.

СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — являются широко используемым типом антидепрессантов.

Сообщается, что 45 участников выбрали антидепрессанты, а 96 приступили к беговой терапии. Исследователи отметили, что группа, выбравшая лекарство, была немного более депрессивной.

В конце исследования анализ команды показал, что около 44% пациентов как в группах, принимавших антидепрессанты, так и в группах, занимающихся физическими упражнениями, продемонстрировали улучшение уровня тревоги и депрессии.

Тем не менее, у участников беговой группы также наблюдалось улучшение артериального давления, функции сердца, уменьшение окружности талии и веса, тогда как в группе, принимавшей антидепрессанты, эти показатели показали небольшое снижение.

Как отмечают ученые, в лечении депрессии есть место для обоих методов. Исследование показывает, что многим людям нравится идея заниматься спортом, но ее реализация может быть разной, хотя польза от этого значительна.