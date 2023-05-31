Уже сейчас Швеция — единственная страна в ЕС, где ежедневно курит менее 5% населения.

Вскоре шведы могут объявить свою страну совсем свободной от табачного дыма.

По данным агентства Евростат, в 2019 году только 6,4% шведов в возрасте от 15 лет ежедневно курили. Уже тогда это был самый низкий показатель в ЕС. В 27 странах Евросоюза ежедневно табачные изделия в то время потребляли в среднем 18,5% граждан.

В чем же феномен Швеции? Как раз сегодня, 31 мая, когда ВОЗ отмечает Всемирный день без табака, об этом очень уместно поговорить.

Многие эксперты склоняются к тому, что достичь низкого уровня курения шведам помогли антитабачные кампании, которые проводились десятилетиями. Целенаправленно и массированно. К тому же в стране, при поддержке населения, было принято соответствующее антитабачное законодательство.

И проблему удалось сдвинуть с места. Результаты — образец для всей Европы.

Правда, некоторые указывают, что в Швеции все же до сих пор распространен снус — бездымное табачное изделие, запрещенное в других странах ЕС. Оно свободно продается как альтернатива сигаретам.

Актуальные данные Агентства общественного здоровья Швеции показывают, что, уровень курения в стране и дальше продолжает снижаться.