Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) классифицировало ревакцинацию от коронавируса как безопасную и эффективную лишь через три месяца после последней дозы прививки.

Об этом заявил руководитель стратегии вакцин EMA Марко Кавалери.

— Сейчас имеющиеся данные подтверждают безопасное и эффективное введение ревакцинации уже через три месяца после завершения первичной вакцинации, — отметил он.

Ранее EMA рекомендовала вводить бустерную дозу через шесть месяцев. По его словам, эту прививку надо делать через три месяца, если такой короткий период является необходимостью с точки зрения общественного здоровья.

По мнению ведущих ученых из Института Макса Планка, нынешнюю волну коронавируса в Германии можно остановить с помощью быстрой ревакцинации. Однако в настоящее время общая рекомендация по проведению ревакцинации еще длится пять-шесть месяцев.

Кавалери добавил, что подготовка к рассмотрению любых переработанных вакцин, направленных против нового штамма Омикрон, если в этом возникнет необходимость, идет полным ходом, но распространение доминирующего штамма Дельта должно пока оставаться в центре внимания в борьбе с текущей волной пандемии.

Недавно регулятор ЕС указал, что он может одобрить модифицированные вакцины против нового варианта за три-четыре месяца, если будет необходимо. Однако предварительные результаты указывали на преимущественно легкое течение заболевания во время инфицирования новым штаммом Covid-19.

Источник: Berliner Zeitung