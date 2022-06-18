Блюда турецкого средиземноморья легки в исполнении и при этом очень вкусны. Шеф Евгений Клопотенко предлагает рецепт крем-супа из чечевицы и кинзы. Готовится не больше 30 минут и имеет необычный вкус.

Ингредиенты

100 г чечевицы

40 г лука-порея

50 г моркови

1 ч. ложка лимонного сока

150 мл томатного сока

500 мл воды

чеснок до вкуса

кинза до вкуса

перец чили до вкуса

паприка к вкусу

1 ст. л. подсолнечного масла

Помойте порей, морковь, кинзу и чеснок и просушите на бумажном полотенце. Переберите и промойте под струей воды чечевицу.

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Мелко нарежьте лук, морковь, перец и чеснок. В сотейнике обжарьте овощи, пока лук не станет мягким. Затем добавьте чечевицу и обжарьте еще в течение одной минуты. В овощи и чечевицу влейте томатный сок и воду. Все вместе доведите до кипения и варите до готовности чечевицы примерно 15-20 минут.

Когда чечевица отварится, перебейте смесь блендером до однородного состояния, добавьте в готовый крем-суп соль, сок лимона, паприку, кинзу по вкусу и перемешайте.

Источник: Евгений Клопотенко