Блюда турецкого средиземноморья легки в исполнении и при этом очень вкусны. Шеф Евгений Клопотенко предлагает рецепт крем-супа из чечевицы и кинзы. Готовится не больше 30 минут и имеет необычный вкус.
Ингредиенты
- 100 г чечевицы
- 40 г лука-порея
- 50 г моркови
- 1 ч. ложка лимонного сока
- 150 мл томатного сока
- 500 мл воды
- чеснок до вкуса
- кинза до вкуса
- перец чили до вкуса
- паприка к вкусу
- 1 ст. л. подсолнечного масла
Помойте порей, морковь, кинзу и чеснок и просушите на бумажном полотенце. Переберите и промойте под струей воды чечевицу.
Мелко нарежьте лук, морковь, перец и чеснок. В сотейнике обжарьте овощи, пока лук не станет мягким. Затем добавьте чечевицу и обжарьте еще в течение одной минуты. В овощи и чечевицу влейте томатный сок и воду. Все вместе доведите до кипения и варите до готовности чечевицы примерно 15-20 минут.
Когда чечевица отварится, перебейте смесь блендером до однородного состояния, добавьте в готовый крем-суп соль, сок лимона, паприку, кинзу по вкусу и перемешайте.
Источник: Евгений Клопотенко