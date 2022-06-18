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Крем-суп из чечевицы: вкус средиземноморья

18 июня 2022, 19:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
крем-суп
Источник: Depositphotos

Блюда турецкого средиземноморья легки в исполнении и при этом очень вкусны. Шеф Евгений Клопотенко предлагает рецепт крем-супа из чечевицы и кинзы. Готовится не больше 30 минут и имеет необычный вкус.

Ингредиенты

  • 100 г чечевицы
  • 40 г лука-порея
  • 50 г моркови
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • 150 мл томатного сока
  • 500 мл воды
  • чеснок до вкуса
  • кинза до вкуса
  • перец чили до вкуса
  • паприка к вкусу
  • 1 ст. л. подсолнечного масла

Помойте порей, морковь, кинзу и чеснок и просушите на бумажном полотенце. Переберите и промойте под струей воды чечевицу.

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Мелко нарежьте лук, морковь, перец и чеснок. В сотейнике обжарьте овощи, пока лук не станет мягким. Затем добавьте чечевицу и обжарьте еще в течение одной минуты. В овощи и чечевицу влейте томатный сок и воду. Все вместе доведите до кипения и варите до готовности чечевицы примерно 15-20 минут.

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Когда чечевица отварится, перебейте смесь блендером до однородного состояния, добавьте в готовый крем-суп соль, сок лимона, паприку, кинзу по вкусу и перемешайте.

Источник: Евгений Клопотенко

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