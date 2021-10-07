Ученые Киевского национального университета имени Тараса Шевченко стали первыми в стране соавторами нобелевского лауреата в области химии 2021 Беньямина Листа, сообщается на официальной странице вуза в Facebook.

Это исследователь химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Александр Григоренко, директор Института высоких технологий (ИВТ) КНУ имени Тараса Шевченко, профессор Игорь Комаров, бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник.

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2021 года стали ученый из ФРГ Беньямин Лист и его коллега из США Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа.

В своем выступлении глава Нобелевского комитета подчеркнул, что ученые изучали оригинальные инструменты для строительства молекул.

О значимости работы сказано в пресс-релизе комитета: работа ученых оказала большое влияние на фармацевтические исследования и сделала химию более экологичной.

В Украине очень креативный народ, утверждает президент Национальной академии медицинских наук Виталий Цымбалюк. Наших ученых и медиков приглашают в ведущие научные центры мира.

Источник: Facebook