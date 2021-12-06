В Днепре врачи спасли раненого в Донецкой области украинского военного. В нескольких метрах от мужчины разорвался снаряд.

Об этом сообщил генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в социальных сетях. Ранение младший сержант Валерий получил в селе Красногоровка Донецкой области. Возле него взорвался боевой снаряд.

— Валерий мечтал встретить Новый год с женой и 13-летней дочкой. Война изменила все планы. Взрыв, потеря сознания, десяток осколков в теле, — отметил врач.

Военный получил множественные осколочные ранения, у мужчины разбита левая бедренная кость. Наибольшая часть боеприпаса вызвала внутричерепное кровоизлияние. Из-за этого врачам пришлось делать трепанацию, которая длилась более двух часов.

— Тончайшая грань непредсказуемости между жизнью и смертью. Сегодня Валерий на пальцах и мычанием отвечает на вопросы врача, — рассказал Рыженко.

Медик добавил, что мужчину уже переводят из реанимации в нейрохирургию с надеждами сохранить как жизнь, так и человеческое общение, физические данные. Он подчеркнул, что впереди долгий путь к восстановлению после такого ранения.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко