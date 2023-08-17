29-летний Сергей из Киевской области перенес более 20 операций и множество переливаний крови. Самой трудной задачей для врачей было спасти колено воина и избежать дополнительной реампутации.

Когда им это удалось, появилась возможность протезирования обеих ног.

В Центре Незламні специалисты прилагают огромные усилия, чтобы как можно скорее поставить пациента на ноги, пусть и искусственные. И сам боец старается, ежедневно упорно занимается с физическим терапевтом.

Это нелегко. Дело в том, что месяцы без движения как будто зацементировали сустав, колено совсем не разгибается. Боец знает, сейчас его первейшая задача устранить контрактуру. Поэтому целенаправленно идет к этой цели — делает нужные упражнения, несмотря на усталость и боль.

Уже есть положительная динамика — амплитуда разгибания колена постепенно увеличивается.

История Сергея Денисова похожа на истории многих пациентов Центра Незламні.

Бороться за свою страну начал еще студентом — во время Революции Достоинства. А после оккупации Крыма решил отстаивать независимость Украины уже с оружием в руках.

В военкомате его восемь раз заворачивали — ограниченно годен даже в военное время. Но молодого парня остановить было невозможно. Не взяли в ВСУ — вступил в ряды добровольческого формирования.

Поэтому с 2015 года Сергей воюет. Знает, за что, и знает, почему.

Летом прошлого года Сергей женился, однако свой медовый месяц пришлось провести в боях за Харьковскую область.

В начале сентября боец подорвался сразу на нескольких минах и потерял обе ноги.

— От боли кричал так, что все окрестные села слышали. Пока меня несли, я просил, чтобы добили. Я знал, на что шел. Но не знал, что будет настолько больно, — вспоминает Сергей.

Боль нельзя было загл ушитьеще четыре месяца. Что это такое, даже трудно описать.

Сергей лечится уже почти год, молодая жена каждый день рядом с любимым. Теперь здесь ее дом. В их квартиру попала вражеская ракета и собственного жилья у молодой пары больше нет.

Женщина поддерживает любимого во всем, даже в желании продолжить военную службу.

Сергей не знает, насколько мобильным будет после протезирования, но уверен, что применение его большому боевому опыту найдется.

— Потеря конечностей — не конец жизни. Протезы есть, вариантов много. Главное — желание и вера. А они при мне, — говорит Сергей.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова