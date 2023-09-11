Исследователи из Оксфордского университета и Центра исследования климата имени Вудвелла рассмотрели ситуацию, если высокая температура в результате изменения климата достигнет критического уровня.

С этой целью они проанализировали данные 357 метеостанций по всему миру, когда приборы регистрировали температуру от 35 °C. Это самый высокий показатель, который может выдержать человек в течение шести часов.

Поскольку наша планета постоянно нагревается, ученые выяснили, в каких именно регионах температура будет превышать критическую отметку.

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По их подсчетам, повышение температуры всего на 1,5-2 °C приведет к экстремальной жаре в большинстве регионов мира, включая северную Европу и северную часть США.

Источник: New Scientist