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Критическая температура выживания человека: ученые исследовали, что будет, если станет жарче на 1,5-2 °C

11 сентября 2023, 14:49
Марина Мелехова редактор
сонце, спека
Источник: Pixabay

Исследователи из Оксфордского университета и Центра исследования климата имени Вудвелла рассмотрели ситуацию, если высокая температура в результате изменения климата достигнет критического уровня.

С этой целью они проанализировали данные 357 метеостанций по всему миру, когда приборы регистрировали температуру от 35 °C. Это самый высокий показатель, который может выдержать человек в течение шести часов.

Поскольку наша планета постоянно нагревается, ученые выяснили, в каких именно регионах температура будет превышать критическую отметку.

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По их подсчетам, повышение температуры всего на 1,5-2 °C приведет к экстремальной жаре в большинстве регионов мира, включая северную Европу и северную часть США.

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Источник: New Scientist

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Глобальное потепление Дослідження вчених Зміна клімату
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