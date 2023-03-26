Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова сделали успешную операцию 8-месячной Еве из Волынской области, которая появилась на свет с очень тяжелым пороком сердца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— Пациентка — маленькая Ева из Волынской области. Ей 8 месяцев. Сразу после рождения врачи обнаружили у нее критический стеноз легочной артерии, — пишут медики.

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По их словам, речь идет о врожденном пороке, при котором нарушен приток крови от сердца к легким ребенка. Оперировать надо были в первые дни жизни. Иначе ребенок бы не выжил.

Чтобы спасти малышку, хирурги применили ангиограф — новейшую рентген-систему, которая позволяет сверхточно и малотравматично выявлять заболевания и оперировать даже новорожденных деток с заболеваниями сердца и сосудов.

Стало известно, что первый раз Еву прооперировали на одиннадцатый день после рождения. Но когда девочка набрала вес и подросла, легочный клапан сузился и кровоток к легочной артерии ухудшился.

Во время второй операции интервенционные радиологи совместно с кардиохирургами больницы сделали единственный маленький прокол в бедренной вене. Через него добрались до сердца и специальным баллоном раздули клапан, восстановив кровоток легочной артерией.

Операция длилась всего 30 минут. Медики результатом довольны: во время вмешательства разница давлений между правым желудочком и легочной артерией нормализовалась.

По словам врачей, уже через несколько часов после вмешательства Ева стала активнее и на следующий день вместе с родителями уехала домой.

Источник: Первое медобъединение Львова