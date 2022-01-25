В киевском Охматдете специалисты спасают пациентов со сколиотической деформацией. Так, медикам удалось сделать операцию 12-летней девочке, которая имела серьезные сколиотические нарушения.

Об этом сообщили в Национальной детской специализированной больнице Охматдет. У пациентки отделения ортопедии и травматологии из-за искривления позвоночника страдали внутренние органы.

— Когда впервые смотришь на снимок пациента со сложной сколиотической деформацией, иногда сложно поверить, что на нем позвоночник. Но с такими сложными искривлениями уже давно удачно борются украинские специалисты. Даже в случаях, когда пациенты имеют сопутствующие пороки развития, — отметили в больнице.

У девочки был искривлен позвоночник на 73 градуса. В Охматдет добавили, что врачи оперировали и более сложных пациентов. Например, они спасли ребенка с искривлением позвоночника на 112 градусов.

Специалистам удалось выполнить заднюю корректирующую инструментацию позвоночника “растущей” полисегментарной конструкцией NovaSpine (French). Время работы хирургов составляло 3 часа 56 минут.

Во время оперативных вмешательств на позвоночнике специалисты Охматдета используют самые современные методики и оборудование:

NIM Eclipse — американская система интраоперационного мониторинга, позволяющая предотвращать травмирование спинного мозга и его корешков;

NSK primado 2 — сверхмощная японская современная хирургическая система, являющаяся лидером направления. Она позволяет выполнять остеотомии позвоночника без использования физической силы, что значительно снижает возможные неврологические осложнения;

Cell Saver — система для автотрансфузии крови, позволяющая вернуть пациенту потерянную во время оперативного вмешательства кровь, тем самым исчезает необходимость переливания донорской крови;

Bowa ARC 400 — современный немецкий электрохирургический аппарат. Широкий функционал аппарата позволяет проводить весь спектр хирургических вмешательств любой сложности безопасно и бескровно. Наличие специализированных режимов дают возможность выполнять манипуляции без риска повредить нервные и сосудистые структуры, что значительно снижает вероятность послеоперационных осложнений.

Фото: ЛОДКБ Охматдет