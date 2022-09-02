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Кризис системы здравоохранения Португалии: смерть беременной вызвала волну возмущения

2 сентября 2022, 10:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
швидка допомога
Источник: Depositphotos

Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо ушла в отставку после того, как  умерла 34-летняя беременная женщина, которая не смогла получить лечение в главной больнице Лиссабона из-за нехватки мест.

Это случай вызвал волну возмущения в Португалии, где многомесячный кризис в области здравоохранения привел к закрытию служб неотложной помощи по всей стране.

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Сообщается, что женщина была госпитализирована в лиссабонскую больницу Санта-Мария 23 августа с проблемами дыхания и высоким кровяным давлением. Из-за нехватки мест в неонатальном отделении ее перевели в другую больницу, но она умерла от сердечного приступа в машине скорой помощи.

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Ее ребенок, родившийся в 30 недель с весом 772 г, выжил.

Министр здравоохранения Марта Темидо, занимавшая свой пост с 2018 года и на протяжении всей пандемии Covid-19, подала в отставку после того, как дело получило огласку.

Источник
The Guardian
Теги
відставка вагітність МОЗ Португалия Смерть швидка допомога
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