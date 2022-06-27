Война не жалеет никого, перемалывает даже стойких и сильных мужчин. Когда они возвращаются домой, то не могут забыть пережитое и вписаться в мирную жизнь. Они по-настоящему страдают посттравматическим стрессовым расстройством, страдают и их родные.

Для того чтобы облегчить состояние ветеранов и членов их семей, не оставить их наедине с психологическими проблемами, Украинский ветеранский фонд открыл горячую линию кризисной помощи и поддержки для ветеранов и их семей.

Звоните по телефону +38 (067) 400 46 60 с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00,

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или же сразу на сайт со смартфона — https://veteranfund.com.ua/.

Обращаться на горячую линию могут ветераны, а также военнослужащие, члены их семей — люди, оказавшиеся в критических ситуациях и нуждающиеся в кризисной поддержке здесь и сейчас.

Специалисты на другом конце линии услышат и помогут каждому в критических жизненных ситуациях.

— Ветераны и их семьи могут позвонить в момент, когда им невыносимо тяжело, когда нужно, чтобы кто-то выслушал, чтобы кто-то был рядом, чтобы кто-то помог и поддержал на расстоянии звонка, — рассказала исполнительный директор УВФ Natalia Ricabal Kalmykova. — Наша линия – это скорая помощь помощь.

Специалисты, работающие на горячей линии, отобраны по профессиональным смыслам, личным ценностям и мотивации оказывать помощь нуждающимся.

Каждый из них осознает важность дела, к которому присоединился, и уже в ожидании, чтобы стать опорой для ветеранов и их семей, нуждающихся в это нелегкое время квалифицированной поддержки.

Горячая линия кризисной помощи и поддержки УВФ призвана помочь здесь и сейчас, дать опору и почву под ногами в мгновение ока, когда кажется, что весь мир вокруг разрушается. Специалисты помогут справиться с трудностями переживания кризисных ситуаций, тревогами, страхами, проблемами в отношениях, самореализации.

Источник: УВФ