Нардеп и глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко, которая заразилась Covid-19 впервые прокомментировала свое состояние и течение болезни.

— Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже. А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни, — отметила Тимошенко.

Также нардеп поблагодарила всех, кто прилагал усилия, чтобы она выздоровела.

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— Я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой, — добавила Юлия Тимошенко.

Кроме того, она поблагодарила всех, кто волновался из-за ее болезни и ждет выздоровления.

О том, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом, стало известно 23 августа. Положительный результат теста на Covid-19 подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

26 августа стало известно, что Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, но не подключена к ИВЛ.

У Тимошеко держалась высокая температура, поэтому врачи выполняли вентиляцию легких. Но делали это не с помощью аппарата ИВЛ, а используя другие препараты.