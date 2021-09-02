На Кубе планируют вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от двух до 18 лет. Прививки будут делать препаратом собственного производства Soberana-2.

Власти страны планируют к декабрю привить от Covid-19 90% населения. Подростки начнут вакцинироваться уже на этой неделе. А дети младшего возраста смогут получить дозу препарата с середины сентября.

По данным производителя препарата Института Финли, испытания показали, что вакцина безопасна и вызывает более сильный иммунный ответ у детей, чем у взрослых.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Илеана Моралес Суарес заявила, что прививочная кампания будет аналогична ежегодным вакцинациям против различных детских заболеваний и будут проходить в тысячах общественных семейных клиник.

Около половины из 11,3 миллиона жителей Кубы получили по крайней мере одну дозу вакцины. В то же время более 3,5 млн уже прошли полный курс вакцинации.

Недавно в Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. Иммунизация происходит исключительно вакциной Comirnaty от Pfizer и BioNTech.

Прививку могут получить дети, у которых есть показания по состоянию здоровья. Также могут быть причины, связанные с выездом в другую страну для постоянного проживания или учебы, а пересечение границы предполагает наличие прививки от коронавируса.