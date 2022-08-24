Один мужчина умер на Кубе, а другой в Мексике после положительного результата теста на оспу обезьян, объявили страны.

Посещавший Кубу итальянский турист умер в воскресенье, через день после того, как у него диагностировали вирус. 50-летний мужчина стал первым подтвержденным случаем оспы обезьян в стране.

Министерство здравоохранения Кубы сообщило, что он путешествовал по разным провинциям Кубы всего три дня, прежде чем заболел.

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У туриста появились поражения кожи, и его состояние быстро ухудшилось, поскольку перед смертью у него остановилось сердце.

Представители здравоохранения Кубы не связывают смерть туриста с вирусом. В отчете о вскрытии указано, что причиной смерти стал сепсис, связанный с пневмонией и повреждением органов.

В Мексике также заявили заявили, что умерший в стране мужчина не заболел обезьяньей оспой, несмотря на положительный результат теста. Это был ВИЧ-положительный пациент, умерший от септического шока и пневмонии после того, как его тест на оспу обезьян оказался положительным, сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

Мексика сообщила о 386 подтвержденных и 862 вероятных случаях заражения оспой обезьян.

Смертные случаи, связанные с оспой обезьян, были зарегистрированы в Испании, Индии, Бразилии и Эквадоре.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, во всем мире зарегистрировано 44 503 подтвержденных случая оспы обезьян, 15 909 из которых в США. Но в США не было ни одного летального случая, связанного с вирусом.

В Великобритании дефицит вакцины против оспы обезьян, поэтому она будет испытывать ее в крошечных дозах на фоне дефицита этого препарата. Представители здравоохранения заявляют, что прививка может быть одинаково эффективной при пятикратно меньшей дозировке, поскольку запасы вакцины в стране скоро закончатся. Сообщается, что прививки будут вводить по 0,1 мл вместо 0,5 мл.