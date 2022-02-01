В Днепре пятеро раненых в результате расстрела на заводе Южмаш остаются в больнице.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И.Мечникова Сергей Рыженко во время брифинга 1 февраля.

По его словам, двух раненых Артемом Рябчуком нацгвардейцев перевели из реанимации в травматологическое и хирургическое отделения больницы. Состояние еще двух, самых тяжелых, Игоря и Жанны — удалось стабилизировать.

Одна из трех пуль, попавшая в тело Жанны, почти полностью раздробила позвонок. Медики достали его фрагменты. Сейчас Жанна хорошо двигает ногами и показывает почти все, что может сделать здоровый человек.

— Все пациенты идут на поправку, улыбаются. Жанна постоянно говорит с мамой, а она от дочери не отходит. К ним всем приезжают самые близкие люди. Ранее я говорил, что будущее Жанны — туманное. Но сейчас я считаю, что у нее все должно быть хорошо, — отметил врач.

Несмотря на то, что медики до сих пор оценивают их состояние как тяжелое, все же наблюдается положительная динамика. Жизни раненых пока угрозы нет.

— Хочется уже встать. Мы после армии привыкли быть в движении, а для меня здесь лежать — несовместимо с жизнью, хочется подскочить и побежать, — рассказал раненый нацгвардеец Владислав Гулида.

Рыженко добавил, что в первый день врачи провели сразу четыре оперативных вмешательства, а на следующий — еще два. У пациентов была большая кровопотеря: у Игоря — около двух литров крови, у Жанны — более трех. Всего перелили уже более 12 литров крови.

27 января в Днепре 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Источник: Сергей Рыженко