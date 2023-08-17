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Купались и ели устрицы: три человека в Нью-Йорке умерли от заражения бактериями-мозгоедами

17 августа 2023, 16:42
Валентина Андрейко журналіст
устриці, пляж
Источник: Pixabay

Департамент общественного здравоохранения США сообщил, что умерли три человека: один — после употребления сырых устриц, двое — после купания в двух разных местах пролива Лонг-Айленд.

У всех погибших выделены бактерии Vibrio vulnificus. Они из того же семейства, что и бактерии, вызывающие холеру.

Обычно живут в теплой морской воде и входят в группу вибрионов, которые называются галофильными, потому что для существования и развития им требуется соль.

V.vulnificus может инфицировать кровоток, вызывая тяжелое и опасное для жизни заболевание, характеризующееся лихорадкой и ознобом, снижением артериального давления, септическим шоком и образованием волдырей на коже.

Тяжелый сепсис встречается у людей с сопутствующими проблемами, особенно с заболеваниями печени, раком, диабетом, ВИЧ или другими состяниями, подавляющими иммунную систему.

Не исключено, что погибшие, в силу своего почтенного возраста, могли иметь эти проблемы.

Чиновники советуют людям быть осторожными.

— В самые жаркие месяцы лета бактерии с большей вероятностью поражают морских моллюсков и развиваются в них, — заявила Маниша Джутани, комиссар Департамента общественного здравоохранения Коннектикута.

Штат добавил свои требования и к сбору устриц. В частности, собранные устрицы рекомендуют  помещать в ледяную суспензию, чтобы понизить внутреннюю температуру ниже 50 градусов по Фаренгейту (10 °C)в течение трех часов после сбора урожая.

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Источник
CNN
Теги
супербактерії США холера
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