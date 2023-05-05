Украинский центр здравоохранения (UHC) обнародовал отчет Медицина во время войны: влияние полномасштабного вторжения России на систему здравоохранения Украины.

Там, в частности, речь идет и о фармацевтическом секторе. По утверждению аналитиков, фармрынок существенно упал в начале войны и, к сожалению, так до сих пор и не восстановился.

В прошлом году объемы уменьшились на 23% по сравнению с 2021 годом, а средняя цена за упаковку выросла на 15%. Была 100,6 грн в 2021-м, стала 115,8 грн в 2022-м.

Несмотря на все, система здравоохранения все же выстояла, но мы получили ряд сложных проблем.

— Среди них — серьезный демографический кризис, рост финансовой несостоятельности населения, нарушение доступа к медицинским услугам на освобожденных территориях, — отмечает Диана Руснак, аналитик UHC.

По словам Руснак, ситуация будет ухудшаться, поскольку продолжается падение ВВП, растет уровень инфляции, не хватает денег ни у населения, ни у государства.

Проанализировав фармацевтический рынок, аналитики UHC отмечают уменьшение его объемов и подорожание лекарств, следовательно нас ожидает прогнозируемый дальнейший рост финансового барьера в доступе к медпрепаратам.

Источник: Украинский центр здравоохранения