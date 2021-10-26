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Кислородная станция больницы работает на максимуме: как спасают невакцинированных пациентов

26 октября 2021, 17:22 Лариса Божко
кислород
Источник: Depositphotos

Кислородная станция не прекращает работу ни на секунду, криоцилиндры постоянно на максимуме. Это первое, на что обращает внимание генеральный директор КНП “Кицманская многопрофильная больница интенсивного лечения” Владимир Хромюк.

Для пациентов с коронавирусом здесь развернуто 119 коек, 98 из них уже заняты пациентами, нуждающимися в кислородной поддержке.

— Люди просто задыхаются, — говорит Владимир Хромюк. — Кому-то кислород нужен периодически, а некоторым должны подавать постоянно.

В интенсивной терапии были случаи, когда пациенты нуждались в 30 л кислорода в минуту.

— Чтобы обеспечить такой объем, должны были подключать больных сразу к двум стационарным точкам доступа к кислороду. Только тогда у них улучшалась сатурация, – продолжает Хромюк.

Особенностью осенней волны заболеваемости, по словам генерального директора больницы, также является то, что состояние пациентов может ухудшаться очень быстро. Кроме того, с сентября значительно возросла смертность.

Среди пациентов больницы больше всего людей старше 70 лет. 65% от всех умерших – пожилые люди.

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Вакцинированных от Covid-19 пациентов Кицманской больницы — единицы. По словам Владимира Хромюка, с начала лета и до конца сентября здесь лечились около 170 человек. И только шесть из них были с прививкой. Сейчас все пациенты реанимации невакцинированные.

В Херсонской области развернули мобильный госпиталь для лечения пациентов с Covid-19, который предоставила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Он состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Госпиталь предоставит возможность добавить 120 койко-мест для больных Covid-19.

Источник: Черновицкая ОГА

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