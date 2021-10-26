Кислородная станция не прекращает работу ни на секунду, криоцилиндры постоянно на максимуме. Это первое, на что обращает внимание генеральный директор КНП “Кицманская многопрофильная больница интенсивного лечения” Владимир Хромюк.

Для пациентов с коронавирусом здесь развернуто 119 коек, 98 из них уже заняты пациентами, нуждающимися в кислородной поддержке.

— Люди просто задыхаются, — говорит Владимир Хромюк. — Кому-то кислород нужен периодически, а некоторым должны подавать постоянно.

В интенсивной терапии были случаи, когда пациенты нуждались в 30 л кислорода в минуту.

— Чтобы обеспечить такой объем, должны были подключать больных сразу к двум стационарным точкам доступа к кислороду. Только тогда у них улучшалась сатурация, – продолжает Хромюк.

Особенностью осенней волны заболеваемости, по словам генерального директора больницы, также является то, что состояние пациентов может ухудшаться очень быстро. Кроме того, с сентября значительно возросла смертность.

Среди пациентов больницы больше всего людей старше 70 лет. 65% от всех умерших – пожилые люди.

Вакцинированных от Covid-19 пациентов Кицманской больницы — единицы. По словам Владимира Хромюка, с начала лета и до конца сентября здесь лечились около 170 человек. И только шесть из них были с прививкой. Сейчас все пациенты реанимации невакцинированные.

В Херсонской области развернули мобильный госпиталь для лечения пациентов с Covid-19, который предоставила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Он состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Госпиталь предоставит возможность добавить 120 койко-мест для больных Covid-19.

Источник: Черновицкая ОГА