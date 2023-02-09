Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет на своей странице в Facebook рассказали историю новорожденного, которого с огромным риском эвакуировали в марте 2022 года из Чернигова, чтобы спасти жизнь младенца.

— Ольга стала мамой во второй раз перед началом полномасштабного вторжения. У нее родилась двойня. Но один из мальчиков, к сожалению, умер. Через два дня началась война, — пишут медики.

По их словам, новорожденный Гордей сразу был кислородозависимым, его состояние стремительно ухудшалось. Из-за постоянных обстрелов в роддоме не осталось окон. Вся семья Ольги жила в подвале больницы.

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Местные врачи вынуждены были спасать детей без воды, отопления, света и связи. Гордей постоянно лежал в кувезе, чтобы сохранить тепло, его нельзя было отлучать от кислорода.

Из-за тяжелого состояния ребенка и опасности вокруг, его боялись транспортировать в более безопасные регионы. Гордей мог просто не пережить дорогу. Но когда кислорода оставалось на 48 часов, другого выбора не было.

Эвакуация была очень опасной. Под постоянными обстрелами руководитель отдела соцслужения Киевской митрополии ПЦУ Роман Холодов вместе с врачом-анестезиологом Николаем Демьянюком, отчаянными медиками и волонтерами рискнули вывезти новорожденного. Это был единственный шанс спасти его жизнь.

Из окруженного Чернигова семью эвакуировали ночью. Ехали полями, с выключенными фарами, чтобы не попасть под огонь.

Мама Гордея рассказала, что все происходящее казалось страшным дежавю, потому что восемь лет назад она уже переживала подобное. В 2013 году у Ольги родился первый ребенок — дочь Арина. Когда ей было семь месяцев, семья вынуждена была бежать из временно оккупированного Донецка. Теперь оба ее ребенка — ровесники войны.

Через шесть часов добрались до Охматдета. Из-за тяжелого состояния легких, малыша доставили в отделение интенсивной терапии новорожденных, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

11 месяцев за жизнь и здоровье Гордея в Охматдете боролись десятки специалистов. Ребенку сделали две операции, чтобы он смог самостоятельно дышать и питаться.

По словам заведующей отделением Охматдета Ольги Зарудной, прошел почти год сложного лечения и выхаживания Гордея. Сегодня спасенная семья собирается покинуть легендарную детскую клинику.

Источник: Охматдет