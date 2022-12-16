Рабочие крематориев Пекина заявили в пятницу, 16 декабря, что они перегружены, поскольку Китай сталкивается со всплеском новых случаев Covid-19. Инфекция быстро распространяется по стране после трех лет строгих мер по ее сдерживанию, которые закончились на прошлой неделе.

Сообщается, что два пекинских похоронных бюро подтвердили: они работают 24 часа в сутки и предлагают услуги кремации в день смерти.

— Мы кремируем по 20 тел в день, в основном стариков. В последнее время многие заболели, — сказал один из сотрудников крематория.

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Другой пекинский крематорий сообщил, что очередь на кремацию растянулась на неделю вперед.

Отмечается, что недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Гонконга, показало, что этой зимой в Китае может произойти около миллиона смертей от Covid-19, если не будет проведена ревакцинация четвертой дозой.

Стало известно, что Китай сообщил только о девяти официальных случаях смерти от Covid-19 с середины ноября, несмотря на то, что с тех пор ежедневно регистрируется более 10 тыс. случаев заражения.

Как писали китайские СМИ, во время самой ранней вспышки в Ухане о многих случаях смерти пациентов с Covid-положительным статусом не сообщалось из-за строгих национальных критериев классификации смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.