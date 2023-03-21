В столице еженедельно растет количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

— С 10 по 16 марта в Киеве зарегистрировано 1 652 лабораторно подтвержденных случая заболевания Covid-19, что на 384 больше, чем за предыдущий аналогичный период, — отметила Валентина Гинзбург.

По ее словам, из всех заболевших — 662 мужчины, 990 женщин и 190 детей, самому маленькому из которых исполнилось всего 8 дней.

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Руководитель Департамента отметила, что для медиков такие цифры являются прогнозируемым результатом легкомысленного отношения киевлян к своему здоровью и здоровью близких.

— Кажется, прошлые вспышки этой коварной болезни мало кого и мало чему научили, — констатирует Гинзбург.

По ее словам, в Киеве почти нет людей в масках, никто не соблюдает дистанцию, не все прикрывают нос и рот, когда кашляют и чихают.

— Я уже не говорю о том, что больным вообще стоит оставаться дома, лечиться и ждать полного выздоровления, – настаивает Валентина Гинзбург.

Глава Департамента напомнила, что наиболее эффективной защитой от Covid-19 остается вакцинация.