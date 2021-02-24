Учреждения здравоохранения Киева готовы к старту кампании по вакцинации против Covid-19. Об этом сообщил во время брифинга исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Сначала он отметил, что в столице сейчас наблюдается тенденция к уменьшению уровня заболеваемости коронавирусом, что настраивает на позитивные настрой и дает возможность хорошо подготовиться к вакцинации.

— Сейчас мы наблюдаем тенденцию к уменьшению уровня заболеваемости Covid-19. Все учреждения здравоохранения Киева готовы к проведению вакцинации, разработаны все рекомендованные профильным министерством процедуры и нормы, все врачи и медицинский персонал подготовлены и понимают, как надо действовать во время массовой вакцинации. По программе Минздрава, первыми будут вакцинироваться медики. Ведь именно они находятся на передовой в противостоянии с пандемией. Отмечу, что вакцинация будет проходить добровольно, — отметил Мондриевский.

Также он напомнил, что по инициативе городского головы Киева Виталия Кличко Киевсовет проголосовал за выделение средств на закупку вакцины для киевлян.

Директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что столица сегодня получила от Минздрава 42 600 доз вакцин производства Oxford/AstraZeneca (Covishield). Она заверила, что Киев готов к старту вакцинации.

— Сейчас в Киеве сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли и продолжают проходить соответствующее обучение по иммунизации от Covid-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Учитывая, что эти вакцины требуют различных условий хранения и логистики, одна часть мобильных бригад изучила способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая — с AstraZeneca.

Также она рассказала о подготовке 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах и ​​о 120 дополнительных стационарных пунктах вакцинации на базе ЦПМСД города.

Также Гинзбург отметила, что уже верифицированы списки медицинских работников, которые получат прививки в первую очередь.

— Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными Covid-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса, работники экстренной медицинской помощи, включая водителей, и медики других учреждений здравоохранения, — рассказала Гинзбург.

Сейчас идет активная подготовка к вакцинации пожилых людей (85+). Врачи сотрудничают со своими пациентами этих возрастных групп и составляют списки желающих привиться. Директор департамента отметила, что вакцинация является добровольной и бесплатной.

23 февраля первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca из Индии прибыла в Украину в количестве 500 тыс. доз.

Накануне именно вакцину Oxford/AstraZeneca первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения. Ее производят на мощностях Serum Institute, торговое название препарата — Covishield.