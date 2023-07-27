По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 17 по 22 июля 2023 года, в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид — показатели этих токсичных веществ значительно больше допустимых норм на 15 стационарных постах обсерватории во всех 1 488 пробах атмосферного воздуха.

По сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения диоксидом серы, оксидом углерода и взвешенными веществами.

По данным обсерватории, предельно допустимая концентрация (ПДК) по среднесуточному содержанию диоксида азота была больше в 2,7-4,3 раза на площадях Демеевской, Галицкой и Бессарабской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, на улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунасской и Скляренко.

Превышений не наблюдалось только на пр. Науки, 37 (в районе метеоплощадки).

Превышение ПДК по среднесуточному содержанию диоксида серы в 1,5-2,8 раза фиксировалось на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунасской и Семена Скляренко.

Превышений не наблюдалось только на пр. Науки, 37 (в районе метеоплощадки).

Превышение ПДК по среднесуточному содержанию формальдегида в 1,1-2,5 раза зафиксировано на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, проспектах Науки и Оболонском, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Каунасской и Скляренко.

Превышение ПДК по среднесуточному содержанию оксида углерода в 2,2 раза наблюдалось на улице Межигорской (21 июля); в 1,0-1,1 раза — на улицах Академика Стражеско, Инженера Бородина, Скляренко (17 и 22 июля).

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Источник: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського