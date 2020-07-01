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Киев развернул дополнительные места в больницах ко второй волне Covid-19

1 июля 2020, 13:20 Юлія Клєцова
Киев развернул дополнительные места в больницах ко второй волне Covid-19

Киев подготовил около 800 коек в семи больницах для второй волны приема больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, больницы первой волны заполнены на 31%. Они рассчитаны на почти 900 коек. Они находятся в восьми городских больницах и двух родильных дома.

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Кличко рассказал, что дополнительно созданы места в Александровской больнице.

— Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирус — еще 70 койкомест. А также — места в специализированных медицинских учреждениях, — сказал он.

Статистика коронавируса в Киеве 1 июля показывает негативную динамику роста новых случаев коронавируса за сутки — 101 человек. Также растет и количество пациентов в больницах — там находятся 274 человека.

Всего в Киеве — 5 138 случаев Covid-19.

Теги
Київ , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві
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