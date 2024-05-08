Гипертрофическая кардиомиопатия — именно с таким диагнозом поступила в Институт сердца 36-летняя жительница Днепра. После перенесенного COVID-19 женщина уже не могла даже двигаться.

Наследственная болезнь готовила женщине трагический финал

Перспективы у нее были неутешительные — эта наследственная болезнь сердца рано унесла жизни ее мамы и сестры. Она готовилась к такому же финалу. Но в Институте сердца с таким сценарием не согласились.

Ирине начали искать донора для пересадки сердца. Через четыре месяца он нашелся.

Команда Бориса Тодурова успешно провела трансплантацию от посмертного донора.

Ирина отметила, что очень боялась операции, но и врачи, и медсестры были рядом, что называется, 24/7, поддерживали, отвечали на все вопросы, просто улыбались.

Теперь должна жить за двоих

— Я бесконечно благодарна семье донора, которая дала согласие на посмертный забор органов. Теперь должна жить за двоих, — говорит Ирина.

Она с каждым днем замечает в своем самочувствии изменения к лучшему. Уже может подниматься по лестнице, чего никогда раньше не могла себе позволить.

Ирина мечтает вернуться к любимой работе кинологом и наслаждаться полноценной жизнью.

Источник и фото: Інститут серця МОЗ України