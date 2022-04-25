Киевский онкоцентр начинает работать в штатном режиме

Киевский онкоцентр с начала войны в Украине оказывал критически необходимую помощь онкобольным горожанам. Сейчас он начинает работать в штатном режиме.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

– В поликлинике ведут прием врачи – онкологи по всем специальностям, полностью возобновила работу регистратура, диагностические отделения, отделения функциональной диагностики и терапии и четыре лаборатории. Возобновлена ​​работа хирургии и уже выполнено 54 операции, – рассказала Валентина Гинзбург.

Кроме того, возобновлена ​​работа “тяжелого” радиологического оборудования.

По ее словам, отделения химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания, а также паллиативное отделение для неизлечимых онкологических больных не прекращали работу во время войны. Чтобы минимизировать риски для пациентов и персонала, были отработаны маршруты и логистика безопасного пребывания людей.

За время войны в Украине консультации в поликлиническом отделении получили более 2,5 тыс. пациентов, химиотерапевтическое лечение – более 2,6 тыс., 109 больных прошли курс лучевой терапии.

Источник: Киевский городской совет