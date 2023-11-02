Операция, о которой будет идти речь, длилась всего час. И уже на третий день после вмешательства в хорошем самочувствии пациентка поехала домой.

Но на самом деле оперативное вмешательство, которое провели 31-летней Любови Прокопенко, уникальное и ювелирно сложное.

Для женщины, которая целых шесть лет не могла есть и худела стремительными темпами, смерть от голода была уже реальной как никогда.

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Что такое ахалазия пищевода

Любовь Прокопенко — из города Черкассы. Шесть последних лет она пыталась выяснить, что у нее за недуг. Женщина буквально не могла есть, после приема любой пищи сразу начинала рвать.

Никакие обследования не давали результата — местные врачи не могли поставить диагноз. Более того, женщину направляли к психиатрам. Мол, она себе что-то надумала.

Только три года назад медики таки выяснили: у пациентки — ахалазия пищевода. Это расстройство моторики пищевода, неспособность нижнего пищеводного сфинктера полностью расслабляться в ответ на глотание. Поэтому вся пища возвращается.

Но оперировать ни один хирург не решался — опасно.

За последний год Любовь потеряла 10 кг. Казалось, спасения нечего ждать.

Счастливый случай привел ее в Центр хирургии больницы Святого Пантелеймона. Здесь специалисты провели дополнительные обследования и подтвердили диагноз — ахалазия пищевода.

Почему возникает ахалазия пищевода

Ее пищеводный сфинктер замыкался и не разжимался — оставалось всего 4 мм — это критически узкое отверстие, через которое пища не может попасть в желудок.

Как объясняет хирург Андрей Стасишин, единственной причины появления такой аномалии нет. Ее могут вызвать нарушения работы нервных клеток пищевода, генетические факторы, осложнения других заболеваний.

Оперировали женщину мини-инвазивно. Во время вмешательства хирурги рассекли мышцы, которые зажали отверстие между пищеводом и желудком, и сформировали манжету, чтобы содержимое пищевода могло свободно проходить в желудок и не возвращалось.

Любовь уже улыбается и ужасно хочет есть. Хороший знак.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова