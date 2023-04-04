Бригада медиков скорой помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области вовремя прибыла на вызов и спасла жизнь женщине, которой ее кошка прокусила лучевую артерию.

Об этом сотрудники Центра сообщили на своей странице в Facebook.

— Инцидент произошел 3 марта, в диспетчерскую Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил вызов женщине, которая истекала кровью и теряла сознание, — говорится в сообщении.

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По словам медиков, бригада скорой прибыла на вызов всего через семь минут. Оказалось, что укус кошки привел к артериальному кровотечению и геморрагическому шоку.

Фельдшер немедленно стал оказывать помощь пострадавшей. Он наложил жгут и подключил инфузии к системе.

Кроме того, медик вызвал бригаду врачей, которые смогли стабилизировать состояние женщины и доставить ее в больницу.

Лучевая артерия — сосуд большого круга кровообращения, который выходит из плечевой артерии и расположен поверхностно в лучевой борозде предплечья.

Источник: ЦЭМПМК Одесской области