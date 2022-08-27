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Чуть не потерял сознание от боли. Порноактер из Техаса рассказал, как три недели болел оспой обезьян

27 августа 2022, 19:07
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
порноактер з віспою

Сильвер Стол гей и порноактер из Техаса, который очень тяжело перенес обезьянью оспу. Все стадии болезни он фотографировал и выкладывал в соцсети, привлекая внимание ЛГБТ сообщества к здоровью.

Первая сыпь под нижней губой у него возникла в середине июля. Парень не обратил на это внимания, думая, что это царапины от бритвы. Но потом у него опухли лимфоузлы, возникла усталость, лихорадка, озноб и было тяжело глотать. Врач подтвердил обезьянью оспу.

После того, как лихорадка прошла, сыпь стала ужасно болеть. Волдыри были преимущественно у рта, но некоторые появились на деснах и в горле.

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— Больше всего было больно, когда я ел. Но было время, когда я буквально просто сидел и смотрел телевизор, и вдруг это было похоже на то, как тебя пронзают ножи, — вспоминает Сильвер.

Боль усиливалась и на очередном приеме у врача парень почувствовал, что у него темнеет в глазах и он теряет сознание.

 

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Публикация от Silver Steele (@therealsilversteele)

Сильвера лечили обезболивающим и противовирусным препаратом, назначаемым для лечения обычной оспы. При обезьяньей оспе его назначают только в крайних случаях и с разрешения Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Через три недели раны начали заживать. После полного выздоровления Сильвер сделал вакцину от оспы, которая, как считается, снижает риск заражения и обезьяньей. Он призывает других американцев, которые есть в группе риска, сделать то же самое.

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Источник
Insider
Теги
Мавпяча віспа США хвороба
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