Львовский историк Орест Круковский, который попал под минометный обстрел, освобождая Лиман, снова учится ходить. Сейчас он восстанавливается в Национальном реабилитационном Центре Незламні Первого медицинского объединения Львова.

Об этом сотрудники объединения сообщили на своей странице в Facebook.

— Оресту Круковскому — 52 года. Он историк музея национально-освободительной борьбы во Львове, с первых дней полномасштабного вторжения стал в ряды ВСУ. Говорит: иначе поступить просто не мог, — пишут медики.

По их словам, за полгода участия в самых ожесточенных боях на восточном направлении, несмотря на постоянную опасность, Оресту удавалось остаться невредимым.

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— 27 сентября, в свой День рождения, Орест вместе с собратьями пошел в наступление. Задачей было освободить временно оккупированный Лиман. И наши армейцы за несколько дней ее выполнили, вот только Ореста с ними уже не было, — пишут медики.

По их словам, мужчину накрыло минометным обстрелом. Он вспоминает, как почувствовал тупой удар в бедро, полилась кровь. Остановить ее в одиночку не удавалось. На помощь пришел побратим, который наложил Оресту турникет.

— Еще через секунду, словно из ниоткуда, появилась машина с нашими военными и врачом, который оказал первую помощь, — сообщают подробности медики.

По их словам, разбитой грунтовой дорогой защитника везли в Краматорск. Никто не знал, успеют ли довезти: на пути в больницу Орест потерял около двух литров крови.

Сообщается, что в ходе несколько операций в Краматорске и Днепре из ран пациента вытащили девять осколков. Именно тогда и стало понятно: Орест не чувствует ноги.

Врачи предположили: чувствительность может восстановиться, но нужна очень хорошая реабилитация. Именно в таком состоянии эвакуационным поездом защитника и доставили во Львов.

В Центре Незламні месяц назад Орест начал реабилитацию. С ним ежедневно по несколько часов работают специалисты. Уже есть успехи. Постепенно чувствительность в ноге восстанавливается. Это значит, что мужчина сможет добиться поставленной цели: восстановиться и ходить, чтобы снова вернуться на фронт.

Источник: Первое медобъединение Львова