На Волыни зафиксирован первый в нынешнем году случай ботулизма — тяжелого заболевания, вызыванного ботулотоксинами. Пострадал житель Камень-Каширского района 1978 г.р.

Когда его утром доставили в Волынскую областную инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, он рассказал, что за ужином полакомился домашними консервированными грибочками. Через несколько часов ему стало плохо: начало двоиться в глазах, не мог нормально глотать.

Целых 13 дней спасали мужчину, которому поставили диагноз пищевой ботулизм. Вовремя была введена противоботулиновая сыворотка.

Несколько дней назад состояние улучшилось и пациента выписали.

В прошлом году на Волыни было зарегистрировано 8 случаев ботулизма.

Врачи из года в год разъясняют: чтобы избежать отравления ботулотоксином надо тщательно проверять пищу, которую планируете есть сами и в компании.

Ни в коем случае не покупать вяленую рыбу на стихийных рынках, не употреблять продукты, которые имеют просроченный срок или ненадлежащим образом хранились, например, домашние консервы.

Первые симптомы заболевания могут возникнуть уже через два часа после употребления зараженной пищи. Но чаще всего симптомы проявляются через 12-24 часа.

Бывают случаи, когда они возникают и значительно позже — например, на четвертые сутки.

Итак, если у вас внезапно нарушилось близкое зрение — вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы, если возникла непонятная сухость во рту, пропал голос или изменился его тембр, чувствуете тошноту, вздутие живота, мышечную слабость, не ждите, пока само пройдет, вызывайте скорую.

Тем более это срочно надо сделать, если появилось удушье и тяжесть в груди.

Источник: Волинський облцентр контролю хвороб