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Легионелла достигла Варшавы: бактерию обнаружили в детском саду, заведение работает

6 сентября 2023, 17:49
Марина Мелехова редактор
лаборанти
Источник: Unsplash

В одному з дитсадків Варшави виявили бактерію легіонелу. За офіційною інформацією, фахівці санітарно-епідеміологічної служби заклад не закрили, але видали низку рекомендацій.

  • Не користуватися душем протягом сімох днів.
  • Регулярно дезінфікувати приміщення.
  • Нагрівати воду до 70 °C, адже саме при такій температурі бактерія гине.
  • Щотижнево проводити дослідження якості води.

Керівництво дитячого садочку запевняє, що наразі приводів для занепокоєння немає —  діти у безпеці.

—  Дитячий садок тісно співпрацює з санепідемслужбою та дотримується її рекомендацій, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що захворіти на легіонельоз можна тільки при вдиханні бризк зараженої води.

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Джерело: Rzeczpospolita

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