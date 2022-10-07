Конструкторы Днепра создали на базе БТР машину, которая дает возможность спасать наших воинов в нескольких километрах от поля боя. Этот надежный стабилизационный пункт вскоре будет передан военным медикам.

Как стало известно журналистам Фактов ICTV, бронеавтомобиль имеет немало преимуществ, среди основных — вместительность и надежность. Сейчас первоочередная задача собрать средства на машину, а приобщиться к этому может каждый украинец.

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По словам конструктора Вячеслава Ляшенко, это легкобронированная машина с титановой обшивкой, которую не пробивают пули и осколки, и хорошим слоем утепления.

Характеристики Ковчега впечатляют:

бензобак на 500 л, который при необходимости можно увеличить и до 800 л;

максимальная скорость – 80 км/час;

вес -13 т.

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен фильтрами химической защиты и электростанцией. Он может располагаться в 10-15 км от передней линии, что значительно облегчает подвоз к нему тяжелораненых, когда счет идет на минуты.

— Сначала эту машину создали как туристическую, но впоследствии переделали в военную. Салон одновременно может вместить до 24 человек. А при необходимости в нем можно развернуть настоящую операционную, — говорит представитель благотворительного фонда Евгений Мироненко.

10 млн грн на покупку этого уникального Ковчега собирает благотворительный фонд. Транспорт будет передан Первому добровольческому госпиталю имени Пирогова – военным медикам, которые спасают наших раненых защитников прямо на поле боя.