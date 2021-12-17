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Лежала на кухне, кричала и плакала: в России скончалась женщина, которая прооперировала сама себя

17 декабря 2021, 10:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пожилая женщина
Источник: Depositphotos

В России, в городе Выборге, умерла пенсионерка Клавдия Петрова, которая три недели назад, будучи уже не в силах терпеть боль от тяжелого онкологического осложнения, решилась на самостоятельную операцию. Чтобы выпустить жидкость, которая накапливалась в брюшной полости и причиняла женщине невыносимые страдания, она сама себе проткнула живот ножом в нескольких местах.

Обнаружила 90-летнюю бабушку, пережившую войну и блокаду, ее внучка, которая нашла близкую родственницу на кухне. Та лежала на полу, кричала от боли и винила себя за случившееся. Женщину госпитализировали. Спустя три недели она умерла. Но, как показало вскрытие, не от последствий самостоятельно проделанной операции, а от добившего ее рака.

Онкология у Клавдии Петровой была диагностирована уже на поздней стадии, когда начался процесс образования метастаз. Кроме того, у женщины была диагностирована и коронавирусная инфекция.

Но от госпитализации в инфекционный госпиталь она категорически отказалась. Когда терпеть боль, которую причиняло свободное скопление жидкости в брюшной полости, уже не было сил, женщина взялась за кухонный нож.

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В своей записке, которую написала на случай неблагоприятного исхода, она просила близких простить ее за такой поступок, но объясняла, что слишком больно и тяжело так жить.

Источник: КП-Петербург

Теги
Онкология , Операция , Смерть
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