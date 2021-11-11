В США зарегистрировали мировой рекорд самых ранних родов. Ребенок выжил после рождения на 21 неделе беременности, что составляет половину необходимого срока в 40 недель.

Мишель Батлер была беременна двойней. На пятом месяце 4 июля она внезапно попала в больницу Университета Алабамы в Бирмингеме. Она родила двух недоношенных малышей — мальчика и девочку. Последняя вскоре скончалась из-за осложнений, связанных со здоровьем.

В то же время мальчик, которого назвали Кертисом, чудом выжил. Врачи давали всего 1% шансов на выживание. Он весил всего 420 граммов, а теперь ему уже 16 месяцев.

Ребенка выписали из больницы только в апреле 2021 года. Все время мальчик был в реанимации, три месяца — под аппаратом искусственной вентиляции легких. В течение этого времени его учили самостоятельно дышать и есть.

— Статистика показывает, что у детей, рожденных в столь раннем возрасте, практически нет шансов на выживание, — рассказала врач из Университета Алабамы Колм Траверс.

Сейчас мальчику до сих пор необходим специальный зонд для кормления и дополнительный кислород. Однако, по словам медиков, он здоров.

Alabama boy certified as world’s most premature baby https://t.co/QNB2wsiWUA — BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2021

Соответствующий рекорд признали в Книге рекордов Гиннеса. Кертис родился на 24 часа раньше предыдущего рекордсмена. Это был малыш из Висконсина Ричард Хатчинсон.

До Ричарда рекорд оставался неизменным в течение 34 лет. Ранее его удерживал мальчик, родившийся в Канаде на пятый день 21 недели.