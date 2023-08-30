В детской больнице Охматдет Львова успешно вылечили мальчика от остеомиелита, возникшего в результате инфекции костного мозга.

Эта болезнь часто поражает детей из-за анатомических особенностей детских костей и обычно возникает после травм, ожогов и других повреждений, которые могут быть опасными.

Мать двухлетнего мальчика Александра, Зоряна, заметила шишку на груди сына и быстро обратилась к врачам в Старом Самборе. Местные фтизиатры обнаружили костный туберкулез грудной клетки и сразу дали направление в Охматдет.

Детский хирург Охматдета Кирилл Лапшин сообщил, что Александру сделали две успешные операции, но лечение такой сложной болезни требует времени и терпения. Мальчика ожидает интенсивная медикаментозная терапия и реабилитация.

По словам специалистов, это не первый случай остеомиелита среди детей. Ежегодно во львовский Охматдет с таким диагнозом обращается около 15 маленьких пациентов. Поэтому они призывают родителей быть очень внимательными.

Если ребенок имеет повышенную температуру, слабость и такие тревожные симптомы, как сильные боли в конечностях, следует срочно обратиться к врачам. Это поможет вовремя установить диагноз и обеспечить надлежащее лечение.

Источник и фото: Львовская областная детская больница Охматдет