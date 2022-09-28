В Ужгороде заработала волонтерская клиника. Ее создали местные медики, с первых дней полномасштабной войны помогавшие внутренним переселенцам. Сначала они их бесплатно лечили и снабжали медикаментами в гуманитарном штабе Совиное гнездо, на вокзале, в общежитиях. Затем – открыли отдельный кабинет. Теперь обустроили современное заведение со всем необходимым.

В клинике в Ужгороде – около 40 работников. Это местные врачи и переселенцы. Пациента принимают одновременно двое – семейный врач и интерн.

Сейчас смотрят

Европейцы помогли деньгами.

— Это всколыхнуло всю Европу. И не только Европу, — рассказал инициатор создания клиники Павел Колесник. – Я написал им просто письмо, ну, крик о помощи. Нам нужно что-то делать. У нас есть масса больных. И все отозвались. На самом деле, мы не ожидали такого шквала донаций

Ужгородским врачам-волонтерам предложили поддержку разные фонды и неравнодушные люди.

— Мы хотим, чтобы эта клиника послужила обучению студентов-медиков, интернов — семейных врачей, — сказал американский семейный врач Марк Ремптон. – И для помощи временно перемещенным лицам. Но самое главное, чтобы в этой клинике было душевное отношение к каждому.

Волонтерскую клинику создали за три месяца. Есть все необходимое медицинское оборудование, собственная лаборатория. Здесь лаборанткой работает переселенка из Кривого Рога – Любовь Сулима.

– Здесь будут тесты делать. Это будет быстро. Это очень удобно для пациентов

Врачи-волонтеры привлекают узкопрофильных специалистов, консультирующих больных, осматривают, устанавливают диагноз и назначают лечение.

Медики выписывают здесь рецепты по государственной программе Доступные лекарства и сами предоставляют пациентам медикаменты, получаемые из гуманитарной помощи.

Ужгородские медики предоставили бесплатную помощь уже тысяче переселенцев.