Иногда звуки нашего тела могут свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем. Врачи объяснили, на какие симптомы стоит обратить внимание, а какие можно проигнорировать.

10 подсказок тела

Урчание в животе. Звуки в желудке могут указывают на работу вашего пищеварительного тракта. Однако если они сопровождаются болью, отеком или лихорадкой, это может быть признаком желудочной инфекции или других проблем кишечника.

Одышка и храп во время сна может свидетельствовать об апноэ, опасном состоянии, которое приводит к высокому кровяному давлению, болезням сердца, диабету и даже инсульту.

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Ломота и треск в коленных суставах и лодыжках возникают в результате разрыва сухожилий или смещения суставов. Особенно если есть боль или отек.

Сопение — обычное явление при заложенном носу, но после травмы носа говорит о повреждении носовой перегородки и требует медицинского вмешательства.

Щелчок челюсти. Из-за этого не надо беспокоиться, просто избегайте жевательной резинки и приобретите капу, чтобы избежать ухудшения состояния суставов и боли.

Шум в ушах может быть признаком различных проблем: от ушных инфекций до потери слуха. Пульсирующий шум в ушах возникает из-за изменения кровотока в сосудах и вызывает серьезное беспокойство.

Звон в ушах, или тиннитус. По данным Tinnitus UK, усиление кровотока может возникнуть во время интенсивных физических упражнений или во время беременности, если у вас тяжелая анемия или гиперактивная щитовидная железа. В некоторых случаях изменения кровотока также могут быть вызваны затвердением артерий, высоким кровяным давлением или опухолями головы и шеи.

Если шум в ушах появляется регулярно, ухудшается слух, нарушается сон или способность концентрироваться, одна из причин — инфекция или накопление серы, хотя это также может быть признаком потери слуха.

Ощущение щелчка в горле при глотании может быть признаком неврологических заболеваний, которые влияют на контроль мышц, например болезни Паркинсона. Одна из возможных причин — избыток щитовидного хряща. Обо всем этом лучше проконсультироваться с врачом.

Ощущение громкого удара в голове ночью или утром. Медицинское название этого заболевания — синдром взрывной головы.

Согласно исследованию, опубликованному в Sleep Medicine Reviews, пациенты жалуются на звуки, напоминающие сильные взрывы, электрический ток, фейерверки и молнии. Это длится всего одну-две секунды, а врачи уверяют, никакой угрозы здоровью нет.

Кашель со свистом. Мы все время от времени страдаем простудами. Но если вы заметили, что во время кашля есть свист, лучше обратиться к терапевту. Это может быть симптомом астмы.