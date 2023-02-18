24 февраля исполнится год, как Россия начала войну с Украиной, и впереди, как многие ожидают, будет жестокая весна боевых действий.

Тысячи военнослужащих и более 18 тыс. мирных жителей Украины, по данным ООН, погибли, миллионы бежали. Города и инфраструктура по всей Украине разрушены.

Десятки тысяч людей получили ранения вследствие боевых действий или обстрелов.

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Владислав Орлов, офицер Национальной гвардии Украины, не видел, взрыва, но в следующий момент он осознал, что машина, в которой он ехал в октябре прошлого года, перевернулась и загорелась.

Орлов, прижатый к заднему сиденью, рассказал, что сначала не мог выбраться из машины. Думал, что его ноги были раздавлены машиной, а оказалось, что он бы тяжело ранен взрывом.

Когда ему удалось выбраться, он и его команда лежали на траве, наблюдая за пламенем и определяя свои следующие шаги и не веря, что они выжили.

— Иногда я действительно не понимаю, что со мной произошло, я все еще где-то на другой планете, — сказал 27-летний Орлов.

Владислава доставили в украинскую больницу. Там ему сказали, что, возможно, придется ампутировать по крайней мере одну ногу или что он может никогда больше не сможет ходить. Все из-за переполненных больниц и нехватки ресурсов после нескольких месяцев войны.

Врачи ему сказали, что их целью было спасти его жизнь, а не конечности.

— Есть много раненых, понимаете, — рассказал Орлов. — Наши врачи, все работают тяжело, с утра до вечера, работают очень тяжело, но нет свободных мест. Недостаточно лекарств, потому что идет война.

Поэтому начались поиски другого варианта – любого варианта.

Эшли Матковски, американская подруга Орлова и видеооператор, работавшая в Украине, записала, как Орлов выглядел после ранения.

Это видео привлекло внимание некоторых американских волонтеров и в конечном итоге попало к Гэри Вассерсону, американскому бизнесмену на пенсии из Нью-Йорка, который уже координировал ресурсы волонтерской помощи в регионе.

— Я начал действовать и стал звонить в Соединенные Штаты, — сказал Вассерсон.

Тем временем Матковски работала с украинским правительством, чтобы получить разрешение на отъезд Орлова, и помогла организовать его транспортировку в Польшу. Оттуда Вассерсон смог купить им билеты на самолет до Нью-Йорка.

Вассерсон сказал, что он спонсировал приезд Орлова в Соединенные Штаты в рамках программы Единство для Украины, которая предоставляет украинцам временную возможность приехать в Соединенные Штаты на два года, если у них есть кто-то, кто может оказать им финансовую помощь.

По его словам, самой сложной задачей Вассерсона было привлечь внимание Национальной безопасности к пониманию срочности имеющихся медицинских проблем.

— Что касается меня, я просто продолжаю нажимать, пока не найду нужные кнопки, и, к счастью, все встало на свои места, — сказал он.

Делая шаг за шагом, Вассерсон спросил госпиталь специальной хирургии в Нью-Йорке, смогут ли они спасти ноги Орлова, и, надеясь, что они смогут, его приняли.

Доктор Дуретти Фуфа, хирург-ортопед, специализирующийся на реконструкции конечностей, сейчас помогает выхаживать Орлова. Больница оплачивает его хирургические расходы через свою программу благотворительной помощи.

Фуфа назвал травмы Орлова чрезвычайно сложными.

— Сложность связана с тем, что у него были как раны мягких тканей, так и дефекты костей или отсутствующая кость из-за взрывных травм и множественные переломы на каждой из ног, — сказал Фуфа CNN.

С тех пор, как Владислав прибыл в Соединенные Штаты в январе, он уже перенес две очень длительные процедуры, чтобы начать основной этап реконструкции его правой и левой стопы, в которых участвовали несколько специалистов.

Сам Владислав видит поразительный прогресс.

— Теперь все прекрасно! Это как целая нога, о Боже мой, — сказал он о своей очень зашитой и все еще хрупкой левой ноге.

И хотя Фуфа с оптимизмом смотрит на будущее ног Орлова,он подчеркивает, что восстановление — это одно, однако способность снова ходить пока не гарантируется.

— Я предупредил его, что это такой долгий путь, что я не удивлюсь, если в какой-то момент мы столкнемся с тем, что это слишком долго или слишком сложно, — сказал Фуфа.

Прошел почти год с начала войны России на Украине, и Владисав больше всего на свете хочет вернуться домой и защищать свою страну.

— Конечно, я хочу попробовать, — сказал он.

Он надеется, что снова сможет ходить, но его надежды на свою страну гораздо больше. Он хочет, чтобы мир знал, что речь идет не о конфликте двух стран, а о войне в Украине с Россией. Речь идет о женщинах и детях, жизнь, которых перевернулась в результате боевых действий. Речь идет о правах человека.