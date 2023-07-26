Здесь самый большой стабилизационный пункт на Лиманском направлении.

Пулевые и осколочные раны, оторванные конечности, контузии… Сюда свозят всех раненых. Помощь воинам оказывает сводный медицинский отряд военнослужащих из разных бригад.

Именно благодаря их профессионализму и самоотверженности через короткий промежуток времени после полноценного лечения украинские воины могут вернуться в строй. Большинство стремится именно к этому.

Их называют ангелами-хранителями, вернее, ангелами-спасителями. Они спокойно, насколько это возможно вблизи фронта, сосредоточенно и уверенно оказывают медицинскую помощь, чтобы передать раненого в госпиталь в стабильном состоянии.

На стабпункт раненых доставляют с формой 100. Это таблица, где указаны основные данные бойца, информация об оказанной ему домедицинской и первой медицинской помощи.

Алексей, хирург со стажем, рассказывает, почему эта форма так важна.

— Первую сторону заполняет тот, кто привез раненого, вторую заполняем мы, уточняем диагноз и пишем, что сделали и куда везти бойца дальше, — разъясняет Алексей.

По его словам, там, куда воина эвакуируют, врачи будут видеть, кто именно оказывал помощь раненому на стабпункте и какой результат тех стабилизационных мероприятий.

На стабпункте работают лучшие хирурги. Один из них — Александр. Говорит, что очень важно, правильно и вовремя ли раненому оказали домедицинскую помощь на месте ранения. То есть все ли правильно сделали побратимы, чтобы помочь бойцу? Хорошо ли они усвоили уроки такмеда?

— На 90% именно от домедицинской помощи зависит жизнь раненого. Если ее не оказали, ребят могут просто не довезти до нас. Даже при не критическом, на первый взгляд, ранении, — говорит Александр.

В стабилизационном пункте на Лиманском направлении работают хирурги, анестезиологи, травматологи и медперсонал.

Вот привезли воина с множественными огнестрельно-слепыми ранениями нижних конечностей и переломами. Врачи в несколько рук работают над устранением кровотечения и делают все необходимое — максимально быстро и профессионально.

Родион — врач-анестезиолог. Он обеспечивает проходимость дыхательных путей, нормализацию деятельности сердечно-сосудистой системы и всех других функций. На нем — обезболивание и анестезия при оперативных вмешательствах.

— Боль — это ощущение сознательное, соответственно, человек, когда он без сознания, боль чувствует. Именно анестезиолог должен обезболить пострадавшего, чтобы он чувствовал меньше боли, — говорит Родион.

Благодаря слаженной работе медиков всех специальностей, парамедиков, медперсонала на всех этапах спасения наших бойцов удается достигать хороших показателей и в разы сократить период реабилитации раненого в будущем.

Источник и фото: Олена Гаврилюк. Військове телебачення України