От верблюдов, оказывается, можно заразиться опасным гриппом, против которого нет эффективной вакцины.

В Великобритании медики уже предупреждены о возможной вспышке верблюжьего гриппа, который могут привезти болельщики во время поездки в Катар на Чемпионат мира по футболу, сообщает The Sun.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании призвало врачей быть внимательными к людям, которые жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание, особенно если они посещали Катар, в котором проходит ЧМ-2022 по футболу. А тем, кто находится еще там, советуют не прикасаться к верблюдам и не кататься на них, поскольку они могут быть переносчиками верблюжьего гриппа.

Сейчас смотрят

За последние годы от верблюжьего гриппа, или ближневосточного респираторного синдрома (БВРС), умерли более 1 тыс. человек.

И теперь число случаев может возрасти из-за огромного количества болельщиков, которые съезжались в Катар на чемпионат мира.

Верблюжий грипп (MERS) намного смертоноснее, чем Covid-19 — более трети людей, заразившихся им, умирают по сравнению с менее чем 4% заболевших коронавирусом. И против верблюжьего гриппа нет эффективной вакцины.

Верблюжьим гриппом, или ближневосточным респираторным синдромом, можно заразиться при тесном контакте с верблюдами, а также через непастеризованное верблюжье молоко. Этот вид гриппа может передаваться от человека к человеку. В этом году в Катаре уже было зарегистрировано два случая, и оба раза заболевшие контактировали с верблюдами.

Катание на верблюдах — популярное времяпрепровождение в Катаре как среди местных жителей, так и среди туристов.

У инфицированных могут отсутствовать симптомы, но есть люди, которые страдают от лихорадки, кашля, затрудненного дыхания, диареи и рвоты.