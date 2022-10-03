Сегодня – Международный день врача. В этот день медики становятся героями публикаций. Но чаще всего журналисты пишут об именитых специалистах, сделавших невероятный вклад в развитие медицинской науки. А людей, которые каждый день выполняют рутинную работу чаще просто благодарят.

Но так получилось, что сейчас в Украине медики, выполняющие привычные обязанности – настоящие герои. Потому что они работают под пулями, под артиллерийскими и ракетными обстрелами и, когда вокруг больниц оккупанты.

В феврале 2022 года враг очень быстро добрался до пригородов Киева, и курортные места Ворзеля и Ирпеня, где расположены многочисленные медицинские учреждения, стали полем боя.

Сейчас смотрят

Наталья Орловская, врач-анестезиолог Ирпенского роддома в пгт Ворзель рассказала, как работалось врачам в те первые дни войны.

— Нам говорили, что знают о нас, помнят, но добраться не могут, — вспоминает врач. — Это были первые дни, когда шли бои в Гостомеле, Буче и Ирпене. Стекла дрожали с утра и до ночи из-за взрывов. По улицам ездили V-танки. Не было связи, электричества, воды. А мы принимали роды и оперировали раненых гражданских.

В Ворзель везли беременных. Медики делали кесаревы сечения, принимали роды. Все как обычно, только в то время все это происходило под постоянными обстрелами.

— Делаешь анестезию на операции – все дрожит. Каждый раз боялись, что сейчас нас всех накроет, – рассказывает Наталья Орловская. – А потом по улицам поехали V-танки. Смотришь и думаешь: “А если развернет пушку?” От родильного тогда ничего бы не осталось.

1 марта не стало электричества, работали на генераторе: вечером прогревали больницу или же, чтобы дать свет в операционную.

Врачи спали одетые, потому что падали от усталости. Роженицы с младенцами расположились в коридорах, укутанные в матрасы. Но никто не паниковал, не устраивал истерик.

Врачи благодарны местным жителям за помощь. Ребята добыли где-то кучу лекарств, приносили кур, консервы.

– Помню, кто-то принес ведро теплого куриного бульона. Представляете? Сварили где-то. А местный врач каждый вечер по тропинкам ходил домой, — рассказала врач. – Курочек кормил и варил горячий суп или кашу и нам приносил. Мы с фонариками ужинали, чай пили.

3 марта начали поступать раненые гражданские. Оккупанты просто отстреливали мирных, как мишени: парень с пулевым в позвоночник, мужчина с легочным кровотечением.

В родильном не было профильных хирургов, но медицинскую помощь оказывали. Сначала оперировали акушеры-гинекологи, производили переливание, а затем удалось найти еще двух хирургов среди местных.

Однажды привезли парня с простреленной бедренной артерией. Вдруг у него – остановка сердца. Реанимировали, запустили, перевязали. А дальше что? Надо спасать ногу от гангрены, а больница заблокирована.

Или приехала машина с белыми повязками и надписью “ДЕТИ”. А там 11-летняя девочка на заднем сиденье без сознания, простреленная голова. Все плакали, такая она хорошенькая. Приняли, рану закрыли, через два дня она пришла в себя. Всех узнала, заговорила. Врачи были счастливы.

– В тот день к нам приехали оккупанты. Вышли с автоматами. Я думала – все. А девчрнки наши не выдержали. Начали кричать: “А девочку маленькую за что? Это что, военный объект?” Те развернулись и уехали. Все перекрестились, потому что думали, что это конец, — вспомнила Наталья.

Война сплотила всех: заведующая родильным, как мать, обо всех заботилась, успокаивала. Двое мужчин, которые были на партнерских родах со своими женами, и пол мыли, и воду носили, во всем помогали. Медики и пациенты стали одной большой семьей, оказавшейся на линии огня, на грани выживания.

Директор больницы Антон Довгопол дважды прорывался из Бучи, привозил лекарства, продукты, воду. А в третий раз оккупанты его не выпустили. Уже заканчивалась еда, дизтопливо для генератора оставалось на сутки, тяжелые раненые нуждались в эвакуации…

И 8 марта произошло чудо!

— Представьте, во двор роддома заезжает больничный бус в сопровождении российских танков, а за рулем – наш директор. Не знаю, чего это ему стоило, но мы были поражены. Это был подвиг.

Машину разгрузили, а в нее поместили тяжелых: ту девочку и ребят с ранением позвоночника и бедра.

9 марта удалось эвакуироваться и остальным. Сначала зеленым коридором увезли женщин с детьми. Последней машиной ехали медики.

Они не помнят, как выбирались, потому что вокруг и стреляли, и бомбили, а уже в апреле коллектив вернулся в роддом. Отмыли, почистили и снова началась привычная работа: роды, гинекологические операции… Жизнь продолжается.