С 1 октября больных с Covid-19 в Харькове будут принимать роддом №2 и Диспансер радиационной защиты. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов.
Сейчас в этих медицинских учреждениях готовят помещения, персонал и наполняют емкости кислородом. Таким образом, госпитальная база города дополнительно получит 280 коек для лечения коронавирусной инфекции.
— По состоянию на 28 сентября была выведена из резерва одна больница – это Диспансер радиационной защиты. Также был добавлен роддом №2 для лечения больных Covid-19, — сказал Хаустов.
Он добавил, если ситуация будет ухудшаться, то больных разместят и в госпитале ветеранов войны. Напомним, что Харьков за сутки из желтой зоны переместился в оранжевую.
В списке опорных больниц Харькова шесть медучреждений. Заполненность коек в городе сейчас — 90%. Поэтому больных могут везти и в районные лечебные учреждения, сообщил Максим Хаустов. По его словам, 13 районных больниц имеют разрешение Минздрава для лечения больных с коронавирусом.