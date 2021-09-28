С 1 октября больных с Covid-19 в Харькове будут принимать роддом №2 и Диспансер радиационной защиты. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов.

Сейчас в этих медицинских учреждениях готовят помещения, персонал и наполняют емкости кислородом. Таким образом, госпитальная база города дополнительно получит 280 коек для лечения коронавирусной инфекции.